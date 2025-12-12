Paraná abre concurso com 641 vagas para área da Saúde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná publicou nesta sexta-feira (12) o edital do concurso público para 641 vagas na Secretaria da Saúde (Sesa). A divulgação, inicialmente prevista para janeiro, foi antecipada para permitir melhor preparação dos candidatos. As oportunidades são para o Quadro Próprio de Servidores da pasta, sendo o primeiro concurso para a área desde 2016.

Das 641 vagas, 325 são para Promotor de Saúde Profissional, abrangendo diversas profissões como administrador, enfermeiro, médico e psicólogo. As outras 316 vagas são para técnicos de enfermagem, laboratório e segurança do trabalho.

A Fundação de Apoio à Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (Fafipa) será responsável pela execução do concurso. A prova objetiva está prevista para 29 de março de 2026. Os interessados devem acompanhar as etapas no site da Fafipa.

Nos últimos meses, a Sesa também oficializou 4,5 mil promoções e progressões dos servidores do Quadro Próprio da Saúde (QPSS), com previsão de mais 400 até o fim do ano. O concurso visa fortalecer as equipes e ampliar a capacidade de atendimento à população paranaense.