PAAS do Litoral: estrutura vital para atendimento à fauna silvestre no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Pronto Atendimento a Animais Silvestres (PAAS) do Litoral, localizado no Parque Estadual do Palmito em Paranaguá, é uma estrutura crucial para o resgate e atendimento inicial da fauna silvestre no Paraná. Com apenas 35 metros quadrados, o PAAS desempenha um papel fundamental no atendimento a ocorrências envolvendo animais na região costeira, especialmente durante a temporada de verão.

Durante o período de férias, o número de incidentes com animais silvestres aumenta significativamente devido ao maior fluxo de turistas. Para lidar com essa demanda, a equipe clínica do PAAS é reforçada, chegando a dobrar seu efetivo em momentos de pico. Rafael Galvão, coordenador de Fauna do Litoral do Instituto Água e Terra (IAT), explica que cerca de 40% dos atendimentos anuais ocorrem nessa época.

Recentemente, o PAAS passou por uma revitalização completa, com um investimento de R$ 150 mil proveniente de condicionantes de licenciamento ambiental. As melhorias incluíram pintura e ajustes operacionais nas salas de atendimento, visando aprimorar as condições de higiene e bem-estar animal.

Em 2024, o PAAS atendeu 654 animais de 144 espécies diferentes, um aumento de 14,3% em relação ao ano anterior. A maioria dos casos (54%) foi oriunda de ações de resgate, seguida por apreensões (11%) e entregas voluntárias (10%). As aves representaram 60% dos atendimentos, seguidas por mamíferos (24%) e répteis (14%).

O IAT também planeja a implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) Litoral, que complementará o trabalho do PAAS, oferecendo serviços de triagem, avaliação, reabilitação e destinação adequada dos animais. Esta iniciativa visa reduzir a necessidade de longos deslocamentos e melhorar as chances de sucesso na reabilitação e soltura dos animais.

Para relatar casos de animais silvestres feridos ou em situação de risco no litoral paranaense, a população pode entrar em contato com a regional do IAT em Paranaguá pelos telefones: Fauna Litoral – WhatsApp (41) 97401-6701 e Escritório Regional do IAT no Litoral – WhatsApp (41) 9 9554-2406.