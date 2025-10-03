Outubro promete ser mês de ouro para turismo religioso no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As celebrações em homenagem à Nossa Senhora Aparecida seguem atraindo milhares de fiéis para diversas cidades paranaenses. A programação é vasta e inclui missas, procissões, novenas e eventos culturais que se espalham por todo o mês. Não é apenas a fé que sai fortalecida, mas também o comércio e a rede hoteleira de pequenos e grandes municípios.

“Eventos como as festas em homenagem à padroeira e aos santos padroeiros são mais do que celebração da fé. Eles reforçam o sentimento de pertencimento de todos os paranaenses e turistas a cada território do nosso Estado, criando uma rota de fé que conecta municípios, cultura e economia”, destaca o secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos.

+ Leia mais 6 documentos que você precisa guardar para a garantir a aposentadoria

O turismo religioso ocupa a terceira posição entre os principais segmentos de atrativos no Paraná. Um mapeamento identificou 494 locais, entre templos, igrejas, santuários e monumentos de diversas tradições religiosas, que proporcionam não apenas experiências espirituais, mas também convidam os visitantes a mergulharem na história, cultura e gastronomia de cada região.

Eliseu Rocha, coordenador do Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná, ressalta a importância econômica do segmento: “O segmento religioso é um dos mais importantes do Estado porque ele não envolve apenas o conhecimento das diversas expressões da fé, abrangendo também a cultura, gastronomia, arquitetura, história e muitos outros componentes que sustentam o turismo religioso. A grande oferta de atrativos traz retorno positivo ao setor, criando empregos, gerando renda e dando destaque aos municípios”.

Alessandra Xavier, responsável pelo turismo religioso na Secretaria Estadual de Turismo (Setu), confirma que este é um dos segmentos estratégicos do Paraná. “A Semana da Padroeira é uma oportunidade para mostrar a riqueza dos nossos 494 atrativos mapeados e consolidar o Estado como referência nacional em fé, cultura e turismo”, diz.

Em Itaipulândia, a maior estátua de Nossa Senhora Aparecida do Sul do País, com impressionantes 26 metros de altura, recebe a 20ª Novena em sua honra, de 3 a 12 de outubro, incluindo romarias até o monumento.

Curitiba não fica para trás. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Sítio Cercado, promove procissão, missa solene, almoço comunitário e show de prêmios no dia 12. Já o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, terá programação com missas ao longo do dia.

Em Cascavel, a Catedral Nossa Senhora Aparecida realiza uma das maiores festas do Estado, chegando à sua 73ª edição, com novenas, carreata da fé e até corrida com 2 mil atletas.

Londrina, Francisco Beltrão, Guarapuava, São José dos Pinhais, Astorga e Tapejara completam o roteiro de fé com suas celebrações tradicionais, atraindo devotos de todo o país.

Ao transformar a devoção em movimento cultural e turístico, o Paraná não apenas celebra a Padroeira, mas reforça sua posição de destaque no cenário nacional, oferecendo fé, hospitalidade e tradição aos visitantes.