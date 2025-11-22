Cultura

Orquestra Sinfônica do Paraná encerra temporada com concerto especial

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
22/11/25 10h07

A Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) realizará seu concerto de encerramento da temporada 2025 no dia 30 de novembro, às 10h30, no Teatro Guaíra em Curitiba. O evento marca o fim das comemorações dos 40 anos da instituição, que já atraiu mais de 45 mil espectadores ao longo do ano.

O programa do concerto inclui obras de grandes compositores do romantismo europeu. A apresentação começará com a Dança Eslava nº 4 de Antonín Dvořák, seguida por “Os Prelúdios” de Franz Liszt, e encerrará com a Sinfonia nº 9 “Do Novo Mundo”, também de Dvořák.

O maestro titular Roberto Tibiriçá conduzirá a orquestra neste último concerto do ano no Guairão. Os ingressos estão à venda por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) na bilheteria do teatro e pelo site DiskIngressos.

Além deste concerto, a OSP ainda realizará uma apresentação gratuita da série “Mostly Mozart” no Museu Oscar Niemeyer em 6 de dezembro. A programação do ano se encerrará com o tradicional espetáculo “O Quebra-Nozes”, de 12 a 16 de dezembro, em conjunto com outros corpos artísticos do Centro Cultural Teatro Guaíra.

