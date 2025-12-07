Orquestra Sinfônica do Paraná encerra série ‘Mostly Mozart’ no MON

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) realizou neste sábado (6) o último concerto da série ‘Mostly Mozart’ no vão-livre do Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. O evento gratuito, que encerrou as celebrações dos 40 anos da orquestra, atraiu cerca de 800 pessoas e apresentou duas obras marcantes de Wolfgang Amadeus Mozart: o Concerto nº 1 para Flauta em Sol Maior e a Sinfonia nº 40 em Sol menor.

A série, composta por seis concertos ao longo de 2025, reuniu aproximadamente 6,3 mil espectadores desde sua estreia em fevereiro. O maestro Roberto Tibiriçá, regente titular e diretor musical da OSP, expressou surpresa com o sucesso da iniciativa, que visava homenagear o compositor austríaco.

O concerto final contou com a condução do spalla Ricardo Molter e a participação do flautista convidado Lucas Martins como solista. Ambos os músicos destacaram o entusiasmo do público e a qualidade da performance da orquestra.

O público presente demonstrou grande apreciação pelo evento. Eugenio Grabski Junior, engenheiro, ressaltou a importância de ter acesso gratuito a músicas compostas há séculos, enquanto a advogada Aryanne Edith Araújo elogiou a oportunidade de conhecer a música clássica em um ambiente acessível.

Após o sucesso desta edição inaugural, a série ‘Mostly Mozart’ já tem seu retorno confirmado para 2026. A iniciativa reafirma o compromisso do Centro Cultural Teatro Guaíra em ampliar o acesso à música de concerto e aproximar o público das grandes obras clássicas.