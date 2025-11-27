Operação policial prende 13 e apreende R$ 26 mil em ação contra tráfico no PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar do Paraná resultou na prisão de 13 pessoas e na apreensão de R$ 26 mil em Rolândia, região Norte do estado, nesta quinta-feira (27). A ação visava combater crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Das 13 prisões efetuadas, sete foram por mandados de prisão preventiva e seis em flagrante. As equipes contaram com o apoio de um helicóptero da Polícia Civil e cães farejadores de ambas as instituições para localizar os ilícitos.

Durante as buscas, os policiais encontraram diversas porções de maconha, cocaína e drogas sintéticas de alto valor comercial, como ecstasy, haxixe e ice. Além disso, foram cumpridas nove ordens de bloqueio e sequestro de valores em contas bancárias vinculadas aos suspeitos, bem como o sequestro judicial de dois veículos supostamente utilizados na logística da organização.

O delegado Mateus Macedo Santana, responsável pela investigação, afirmou que a operação buscou não apenas apreender drogas, mas também responsabilizar as lideranças e asfixiar financeiramente o grupo criminoso. O montante em dinheiro apreendido indica uma alta movimentação financeira da organização.

Todos os detidos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.