Operação policial prende 13 e apreende R$ 26 mil em ação contra tráfico no PR

- Atualizado: 27/11/25 18h07
Uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar do Paraná resultou na prisão de 13 pessoas e na apreensão de R$ 26 mil em Rolândia, região Norte do estado, nesta quinta-feira (27). A ação visava combater crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Das 13 prisões efetuadas, sete foram por mandados de prisão preventiva e seis em flagrante. As equipes contaram com o apoio de um helicóptero da Polícia Civil e cães farejadores de ambas as instituições para localizar os ilícitos.

Durante as buscas, os policiais encontraram diversas porções de maconha, cocaína e drogas sintéticas de alto valor comercial, como ecstasy, haxixe e ice. Além disso, foram cumpridas nove ordens de bloqueio e sequestro de valores em contas bancárias vinculadas aos suspeitos, bem como o sequestro judicial de dois veículos supostamente utilizados na logística da organização.

O delegado Mateus Macedo Santana, responsável pela investigação, afirmou que a operação buscou não apenas apreender drogas, mas também responsabilizar as lideranças e asfixiar financeiramente o grupo criminoso. O montante em dinheiro apreendido indica uma alta movimentação financeira da organização.

Todos os detidos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.

