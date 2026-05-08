Ônibus movido a gás natural começa a ser testado em linha da Grande Curitiba

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) começou a testar, nesta sexta-feira (08/05), um ônibus movido a GNV (Gás Natural Veicular) e biometano. A fase experimental ocorre na linha E12 – Afonso Pena/Centenário, um dos eixos mais estratégicos para o deslocamento diário de passageiros entre São José dos Pinhais e Curitiba.

A operação busca validar o desempenho do veículo em condições reais de tráfego pesado e alta rotatividade. Durante o período de testes, a equipe técnica da Amep monitorará indicadores importantes, como o consumo de combustível, a autonomia do motor, o comportamento em diferentes relevos do percurso e o conforto oferecido aos usuários.

O modelo escolhido é o Volare Fly 10 GV. O veículo é fruto de quatro anos de pesquisa e desenvolvimento focado em energias limpas. O motor foi projetado para operar com GNV ou biometano em qualquer proporção, garantindo versatilidade no abastecimento.

Os ganhos ambientais são o grande diferencial: a tecnologia permite uma redução de até 96% na emissão de material particulado e de 84% nos gases causadores do efeito estufa, em comparação aos modelos movidos a diesel.

Além da sustentabilidade, o Volare Fly 10 GV tem capacidade para 54 passageiros e é equipado com sistema de ar-condicionado central, controle eletrônico de tração e estabilidade e sistemas de monitoramento operacional em tempo real.

Amep estuda ampliação de frota movida a GNV e biometano

A Amep também quer entender se o custo operacional da tecnologia de gás e biometano permite uma aplicação em larga escala no sistema metropolitano, acompanhando a tendência nacional de transição energética no transporte público.