Ônibus iluminados trazem magia natalina ao transporte de Curitiba

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 27/11/25 17h08
A partir desta quinta-feira (27), o transporte coletivo de Curitiba e Região Metropolitana ganha um toque especial de Natal. Duas linhas de ônibus iluminados começarão a circular pelas ruas, levando o espírito festivo aos passageiros. A iniciativa foi anunciada pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep).

O Expresso Pinhais/Rui Barbosa será o primeiro a entrar em operação, saindo do Terminal de Pinhais às 18h05 com destino à Praça Rui Barbosa. O trajeto inclui pontos turísticos como o Jardim Botânico, Rodoferroviária e Shopping Estação. Na sexta-feira (28), o ligeirinho Pinhais/Campo Comprido também estreia sua decoração natalina, passando por locais como Praça Tiradentes, Praça 29 de Março e terminais Campina do Siqueira e Campo Comprido.

Os horários e itinerários das linhas permanecem inalterados, com a iluminação especial sendo o diferencial desta temporada. A Amep prevê que outros veículos iluminados possam circular em breve em municípios da Região Metropolitana, ampliando a experiência natalina para mais passageiros.

Esta ação visa tornar as viagens mais agradáveis durante o período festivo, integrando o transporte público ao clima natalino que toma conta da cidade. Os ônibus iluminados prometem chamar a atenção de moradores e visitantes, adicionando um brilho especial ao cotidiano dos usuários do transporte coletivo.

