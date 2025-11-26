Olimpíada de Eficiência Energética bate recorde de participação no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) registrou participação recorde de estudantes paranaenses em 2025. Foram 27 mil alunos de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental inscritos, representando 187 municípios do Estado. A entrega das medalhas aos estudantes com melhor desempenho teve início nesta semana, com destaque para o Colégio Estadual Maria Carmella Neves de Souza, em Presidente Castelo Branco.

O colégio da região Noroeste conquistou o maior número de medalhas no Paraná: 27 no total, sendo 19 de ouro. A estudante Julia Carolina Bunhak Quintino, da mesma instituição, foi a campeã estadual e representou o Paraná em uma cerimônia em Brasília no início de novembro.

Nos municípios atendidos pela Copel, foram conquistadas 678 medalhas, garantindo o 3º lugar no ranking geral entre 48 áreas de atuação das distribuidoras de energia que apoiam a ONEE. O professor Felipe Luz de Oliveira, da rede Adventista em Curitiba, foi o vencedor nacional em número de inscrições realizadas.

Impacto e objetivos da ONEE

A ONEE é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), realizada no âmbito do Programa de Eficiência Energética e coordenada pelo Instituto Abradee. Voltada para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental II, a olimpíada combina desafios gamificados, formação de professores e provas online.

O objetivo é desenvolver uma nova geração de consumidores conscientes, estimulando o uso responsável da energia elétrica e a compreensão dos seus impactos sociais, econômicos e ambientais. A competição busca aproximar o tema da eficiência energética da realidade das famílias, promovendo uma mudança cultural e comportamental.

Além da ONEE, a Copel mantém o Programa Iluminando Gerações, que dissemina orientações sobre o uso seguro e consciente da energia elétrica para crianças de 8 a 10 anos. Em 2025, o programa foi expandido para incluir o Iluminando Gerações Teens, focado em estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental II, abordando temas como energias renováveis e uso eficiente de recursos.