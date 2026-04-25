Oeste do Paraná vai ganhar novo hospital com 80 leitos

A região Oeste do Paraná vai ganhar um novo hospital com cerca de 80 leitos para o atendimento de urgência e emergência e de alta complexidade. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira (24/04) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Com investimento e R$ 74 milhões, o novo hospital será construído em Assis Chateaubriand.

Com cerca de 6,8 mil metros quadrados, o novo hospital vai atender cerca de 400 mil moradores da região, que vai atender 18 municípios. A estrutura também vai dar suporte a outras cidades do Oeste e Noroeste do Estado.

Crescimento de Assis Chateaubriand

Com mais de 36,8 habitantes, Assis Chateaubriand ainda não contra com um hospital que atenda serviços de média e alta complexidade, como cirurgias, obstetrícia, terapia intensiva e especialidades. Quem mora na região precisa procurar atendimento em Toledo ou Cascavel, sobrecarregando o sistema destas cidades.

O governador justifica a criação do novo hospital na região com o crescimento da cidade nos últimos anos. A região inaugurou uma unidade da Frimesa em 2022, o maior frigorífico e suínos da América Latina. “O governo e a prefeitura têm que acompanhar esse crescimento com investimentos para melhorar a vida das pessoas”, disse.