Obras no Centro de Excelência em Bovinocultura de Leite são liberadas: R$ 36 milhões

O Instituto Água e Terra (IAT) liberou o início das obras do Centro de Excelência em Bovinocultura de Leite, em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. Com investimento previsto de R$ 36 milhões, a unidade terá capacidade para qualificar gratuitamente 500 profissionais por ano. A Licença de Instalação (LI) foi emitida em 30 de outubro, e o prazo estimado para a construção é de 16 meses.

O empreendimento será instalado em uma área de quatro hectares, ao lado do Parque Tecnológico da Agroleite. A estrutura contará com aproximadamente 4 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em oito blocos, que abrigarão salas de aula, laboratórios, biblioteca, refeitório e espaços administrativos.

A empresa A&C Construções e Serviços Ltda., escolhida por licitação realizada pelo Sistema FAEP, será responsável pela execução do projeto. A autorização ambiental foi concedida menos de dois meses depois da emissão da Licença Prévia, permitindo que o empreendimento avance para a fase de construção.

Segundo o diretor-presidente do IAT, José Volnei Bisognin, a documentação apresentada pelo Sistema FAEP contribuiu para a conclusão do processo sem a necessidade de complementações.

“Essa agilidade ocorreu, primeiro, porque o processo foi apresentado de forma tecnicamente correta pelo Sistema FAEP, sem necessidade de solicitar complementações. O processo foi analisado rapidamente pelos nossos técnicos, e a licença foi emitida em um prazo curto, permitindo o início das obras”, afirmou.

O presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, destacou que a liberação representa o avanço para a execução do empreendimento.

“De forma conjunta, as equipes técnicas do Sistema FAEP e do IAT trabalharam incansavelmente para cumprir mais essa etapa do processo em tempo recorde. Agora, a obra vai começar efetivamente para, no mais breve possível, colocar os cursos à disposição dos trabalhadores e produtores envolvidos com a cadeia do leite em todo o país”, declarou.

A proposta do centro é oferecer formação profissional voltada às necessidades das propriedades rurais, com atividades que aproximem o ensino técnico da produção leiteira. Entre os cursos previstos estão o técnico em Agropecuária e a especialização em Bovinocultura de Leite, ambos com reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). A unidade também deverá promover treinamentos para instrutores e técnicos de campo, com possibilidade de atividades presenciais e a distância. A expectativa é atender produtores e trabalhadores de diferentes regiões brasileiras.

Para o superintendente adjunto do Senar Paraná, Renato Storrer Lage, a formação de profissionais especializados é uma das prioridades do empreendimento.

“O Paraná será a sede de uma instituição de ponta para formar mão de obra qualificada para essa cadeia produtiva de vital importância para o setor agropecuário nacional e para a economia do país”, afirmou.

A escolha de Castro como sede está relacionada à importância da atividade leiteira no município, reconhecido por lei federal como Capital Nacional do Leite. A região dos Campos Gerais concentra cooperativas, produtores especializados e estruturas de apoio à produção agropecuária.

A implantação do centro começou a ser articulada em julho de 2024, com a participação do Sistema FAEP, do Sistema CNA/Senar, da cooperativa Castrolanda, do Sindicato Rural de Castro e da Prefeitura. A pedra fundamental foi lançada em agosto de 2025.

O empreendimento integra uma iniciativa do Senar para implantar unidades de formação especializadas em diferentes cadeias produtivas, com foco na qualificação de trabalhadores e no desenvolvimento de conhecimentos técnicos aplicados ao campo. O diretor-presidente do IAT também destacou a importância da capacitação para os pequenos produtores rurais.

“A cadeia leiteira reúne muitos pequenos produtores rurais, e existe um interesse social muito grande na qualificação dos profissionais que trabalham arduamente na produção de leite. O Paraná já produz leite de grande qualidade e, com essa iniciativa, poderá avançar ainda mais”, afirmou.