Obras de duplicação da BR-153 entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina iniciam

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
27/11/25

As obras de duplicação da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, têm início nesta sexta-feira (28). A rodovia, administrada pela EPR Litoral Pioneiro, vencedora do lote 2 do programa de concessões, passará por uma expansão de 50,6 quilômetros.

O trecho a ser duplicado se estende do entroncamento com a PR-092, em Santo Antônio da Platina, até Marques dos Reis, em Jacarezinho, alcançando o entroncamento com a BR-369, onde a Transbrasiliana já é duplicada, próximo à divisa com São Paulo. A licença ambiental para o projeto foi emitida pelo Instituto Água e Terra (IAT) em setembro.

A duplicação da BR-153 visa melhorar o fluxo de tráfego e a segurança na região, beneficiando motoristas e moradores locais. O projeto faz parte de um amplo programa de concessões rodoviárias, que busca aprimorar a infraestrutura de transporte no estado.

A cerimônia de início das obras está marcada para as 11 horas desta sexta-feira, em frente à APAE de Jacarezinho, no km 16 da BR-153. O evento marca um passo importante para o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária na região Norte Pioneiro do Paraná.

