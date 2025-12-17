Obras de ampliação e restauração de rodovias no Sudoeste iniciam amanhã

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) inicia nesta quinta-feira (18) as obras de ampliação e restauração das rodovias PR-180 e PR-281, que ligam Francisco Beltrão a Dois Vizinhos, na região Sudoeste do estado. O investimento total é de R$ 90,8 milhões para atender 40,82 quilômetros de extensão.

As intervenções incluem a restauração completa do pavimento em 29,93 km da PR-180 e 10,89 km da PR-281. Os trabalhos envolvem fresagem do asfalto atual, aplicação de nova camada asfáltica e uma camada superficial de asfalto modificado com polímero. Nos trechos mais críticos, será feita a reconstrução total da pista desde a sub-base.

Além da recuperação do pavimento, o projeto prevê nova sinalização horizontal e vertical, instalação de dispositivos de segurança viária e melhorias no sistema de drenagem. Serviços complementares como enleivamento e hidrossemeadura também serão realizados.

A cerimônia de lançamento da pedra fundamental está marcada para as 10h de quinta-feira, na PR-180 (rodovia Olívio Zanella), em frente à igreja da comunidade Rio Runa, em Nova Concórdia, distrito de Francisco Beltrão.