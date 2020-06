A estrutura de uma igreja evangélica desabou na manhã deste sábado (13) em Paranaguá, no litoral do estado. Localizada na Rua Rocha Pombo, na Vila Cruzeiro, a Igreja Evangélica Pentecostal Ministério Poder e Glória desmoronou. Apesar do susto, ninguém se feriu.

De acordo com a Defesa Civil de Paranaguá, o desabamento aconteceu por volta das 11 horas. Ao lado da igreja, uma obra de uma estação elevatória de esgoto feita pela prefeitura apresentava escavação profunda. Segundo a Defesa Civil, uma cortina de ferro suportava a estrutura, mas não resistiu e veio a cair, causando o desmoronamento.

A situação do desmoronamento ainda é investigada pela Defesa Civil e um parecer técnico mais detalhado será divulgado neste domingo (14).

