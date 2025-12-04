Obra de requalificação dos molhes em Pontal do Sul está 92% concluída

A obra de requalificação dos molhes e guia corrente do balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, está próxima da conclusão. Localizado na desembocadura do Canal Artificial do DNOS, o projeto já atingiu 92% de execução e deve ser entregue ainda este ano. A intervenção visa melhorar o desassoreamento do canal e a segurança da navegação na região, facilitando o acesso de turistas a locais como a Ilha do Mel.

O investimento total é de R$ 9,9 milhões, sendo R$ 9,4 milhões do Governo do Estado e R$ 496 mil de contrapartida municipal. O projeto inclui nova cota de coroamento para evitar galgamentos, ampliação da largura para passagem de maquinário, ajuste dos taludes e implementação de headland. Foram aplicados 40.399,49 metros cúbicos de pedras, equivalentes a 60.599,235 toneladas transportadas por 2.395 caminhões.

Roberto Machado Correa, engenheiro civil do Instituto Água e Terra (IAT), explica que as obras são fundamentais para conter a erosão na área, dissipando a energia das ondas e mantendo o fluxo contínuo de saída do canal DNOS para o mar. Jackson Cesar Bassfeld, secretário municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Pontal do Paraná, informa que restam apenas intervenções pontuais, como calçamento, bancos, iluminação e sinalização náutica.

Além dos benefícios para contenção de erosão e drenagem, a obra pode trazer melhorias ambientais. A estrutura aprimora a dispersão da água do canal para o mar aberto, reduzindo a concentração de poluentes. As pedras do molhe funcionam como recifes artificiais, oferecendo abrigo para diversas espécies e aumentando a biodiversidade costeira.

Paralelamente, outras obras estão em andamento em Pontal do Paraná. A primeira fase da requalificação da orla do município, com 3,66 quilômetros de extensão entre os balneários de Monções e Canoas, está em execução. O projeto inclui novo calçamento, pista para corrida, ciclovia e áreas de lazer, com investimento estadual de R$ 34,5 milhões. A segunda fase, entre os balneários de Santa Terezinha e Ipanema, já recebeu Licença Prévia e prevê obras de saneamento e infraestrutura em 2,77 quilômetros de extensão.