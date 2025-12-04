Obra de requalificação dos molhes em Pontal do Sul está 92% concluída

A obra de requalificação dos molhes e guia corrente do balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, está próxima da conclusão. O projeto, localizado na desembocadura do Canal Artificial do DNOS, já atingiu 92% de execução e deve ser entregue ainda este ano. A intervenção visa melhorar o desassoreamento do canal e a segurança da navegação na região, facilitando o acesso de turistas a locais como a Ilha do Mel.

O investimento total é de R$ 9,9 milhões, sendo R$ 9,4 milhões do Governo do Estado e R$ 496 mil de contrapartida municipal. As melhorias incluem nova cota de coroamento para evitar galgamentos, ampliação da largura para passagem de maquinário, ajuste dos taludes e implementação de headland. Foram aplicados 40.399,49 metros cúbicos de pedras, equivalentes a 60.599,235 toneladas.

Benefícios ambientais e estruturais

Além de conter a erosão e manter o fluxo contínuo de saída do canal DNOS para o mar, a obra trará benefícios ambientais. A estrutura melhorará a dispersão da água do canal para o mar aberto, reduzindo a concentração de poluentes da drenagem urbana. O maior fluxo e troca de água também promoverá melhor oxigenação e diminuirá episódios de eutrofização.

As pedras do molhe funcionarão como recifes artificiais, oferecendo abrigo para diversas espécies marinhas e aumentando a biodiversidade costeira. A conclusão da obra está prevista para dezembro, coincidindo com o aniversário do município.

Esta intervenção faz parte de um conjunto de melhorias em Pontal do Paraná, que inclui a requalificação da orla do município. A primeira fase, com 3,66 quilômetros entre os balneários de Monções e Canoas, já está em andamento, com investimento estadual de R$ 34,5 milhões. A segunda fase, entre Santa Terezinha e Ipanema, também está em processo de licenciamento.