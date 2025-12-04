Número de jovens ‘nem-nem’ cai 100 mil em cinco anos no Paraná

O número de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam nem trabalham no Paraná diminuiu de 474 mil em 2019 para 374 mil em 2024, uma redução de 100 mil em cinco anos. Os dados foram compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e constam na Síntese de Indicadores Sociais, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (3).

Dos 2,57 milhões de jovens paranaenses nessa faixa etária, 520 mil estudam (20%), 422 mil estudam e trabalham (16%), 1,25 milhão (49%) estão no mercado de trabalho e 374 mil (14,5%) não estudam nem trabalham. Entre os chamados ‘nem-nem’, 20,5% estão desocupados, mas procurando emprego.

Aumento na frequência escolar

A pesquisa do IBGE também aponta que, entre 2016 e 2024, a taxa de frequência escolar bruta cresceu 8,2% no estado. O aumento foi expressivo nas faixas etárias atendidas pelos colégios estaduais. Para estudantes de 15 a 17 anos, a presença em sala passou de 84,2% em 2016 para 91,1% em 2024. No Ensino Fundamental 2, voltado a alunos de 11 a 14 anos, o índice subiu de 98,5% para 99,4%.

Entre as iniciativas que podem ter contribuído para essa melhoria está o programa Presente na Escola, criado em 2019 para monitorar a frequência em tempo real, envolver as famílias e realizar busca ativa em casos de ausência prolongada. Além disso, o programa Ganhando o Mundo exige alta assiduidade como requisito para participação em intercâmbios internacionais.

A redução no número de jovens que não estudam nem trabalham reflete uma articulação entre políticas estaduais de educação e emprego, visando diminuir a evasão escolar e promover oportunidades de primeiro emprego. Essas ações têm impacto direto na vida dos jovens, suas famílias e na economia do estado.