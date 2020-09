Com 2.165 novos casos de coronavírus – 3,6 vezes a mais do que no dia anterior – a pandemia já infectou 165.927 pessoas no estado desde seu início, em março. Além disso, há 4.100 testes realizados aguardando resultados. As mortes causadas pela covid-19 também aumentaram. Foram confirmadas mais 39 nesta terça-feira (22), segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). São 18 mulheres e 21 homens, de 21 a 94 anos. Com mais essas vítimas, os óbitos pela doença no Paraná chegaram a 4.142.

Por sua vez, a parcela de pacientes recuperados é de 72% – ou seja, 119.549. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto para Covid-19 está em 70%. Estão ocupadas 756 das 1.085 unidades disponíveis. Na soma de todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, o estado tem hoje 2.007 internados por suspeita ou confirmação da nova doença.

