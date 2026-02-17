Novos equipamentos no Paraná permitem diagnóstico de tuberculose

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen-PR) acaba de dar um passo importante na luta contra a tuberculose. Com um investimento de R$ 1,8 milhão, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) adquiriu cinco novos equipamentos GeneXpert, expandindo significativamente a capacidade de diagnóstico da doença em todo o estado.

A grande vantagem do GeneXpert está na sua tecnologia molecular que consegue identificar a presença da bactéria causadora da tuberculose de forma muito mais rápida que os métodos convencionais. O sistema vai além: detecta simultaneamente a existência de resistência antimicrobiana, permitindo que os médicos definam o tratamento mais adequado já no início do atendimento ao paciente.

Com essa ampliação, o Lacen-PR agora coordena a validação técnica em 14 pontos estrategicamente distribuídos pelo Paraná. A rede laboratorial abrange municípios como Foz do Iguaçu, Curitiba, Londrina, Maringá e Guarapuava, entre outros. Esta estruturação está alinhada com as ambiciosas metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que busca reduzir em 90% as mortes causadas pela tuberculose até 2030.

A modernização do laboratório não para por aí. O Lacen-PR também incorporou o sistema Deeplex para sequenciamento genômico e implementou novas metodologias para identificação rápida de surtos diarreicos. Essas inovações tecnológicas consolidam a posição do laboratório como referência em vigilância epidemiológica no estado do Paraná.