Novo viaduto na PR-444 em Mandaguari melhora fluxo entre Londrina e Maringá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná inaugurou nesta quarta-feira (10) o novo viaduto da PR-444 em Mandaguari, que visa agilizar o tráfego entre Londrina e Maringá. A obra, que custou R$ 8,1 milhões, faz parte de um pacote de melhorias na rodovia que inclui a construção de outro viaduto e uma trincheira.

Localizado no km 34, o Viaduto João Lopes tem 420 metros de extensão. Seu objetivo é melhorar o fluxo de veículos, reduzir acidentes e integrar o parque industrial à zona urbana de Mandaguari. A estrutura elimina cruzamentos perigosos para quem se desloca ao centro ou às áreas industriais da cidade.

O investimento total no pacote de obras da PR-444 é de R$ 26,3 milhões, sendo R$ 24,3 milhões do governo estadual e R$ 2 milhões do município. Além do viaduto inaugurado, estão previstos o Viaduto da Copel, a um quilômetro de distância, e uma trincheira no km 38 para passagem segura de pedestres e ciclistas.

A previsão é que as outras duas obras sejam concluídas até março de 2026. O trecho recebe diariamente um grande fluxo de veículos e é margeado por um complexo industrial, justificando as intervenções para melhoria da segurança viária e desenvolvimento urbano da região.