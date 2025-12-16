Novo viaduto na PR-160 em Telêmaco Borba inicia obras com R$ 17 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As obras para construção de um novo viaduto na ligação entre a PR-160 e a Estrada Max Staudacher em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, foram iniciadas. O investimento previsto é de R$ 17.182.000,00 e a conclusão está programada para antes do Natal de 2026.

O novo viaduto substituirá a rotatória atual por uma estrutura com rotatória superior para acesso à Estrada Max Staudacher e retorno para a PR-160, mantendo a passagem inferior para o tráfego de veículos na rodovia. A obra visa reduzir congestionamentos e aumentar a segurança de motoristas e pedestres ao eliminar cruzamentos perigosos entre a rodovia e a estrada.

Esta construção faz parte de um pacote de melhorias na PR-160, que inclui 12 km de terceiras faixas entre Telêmaco Borba e Imbaú, a ampliação da capacidade do trecho urbano da PR-160 em Imbaú (já concluídas), e a trincheira da Vila Ozório em Telêmaco Borba (em execução).

O projeto integra um termo de compromisso entre o Governo do Paraná e a empresa Klabin, no valor total de R$ 450 milhões, que será concedido como crédito presumido de ICMS, proporcionalmente aos investimentos realizados. As melhorias visam atender ao aumento do tráfego de veículos na região.