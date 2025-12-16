Infraestrutura e Logística

Novo viaduto na PR-160 em Telêmaco Borba inicia obras com R$ 17 milhões

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 16/12/25 10h07

As obras para construção de um novo viaduto na ligação entre a PR-160 e a Estrada Max Staudacher em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, foram iniciadas. O investimento previsto é de R$ 17.182.000,00 e a conclusão está programada para antes do Natal de 2026.

O novo viaduto substituirá a rotatória atual por uma estrutura com rotatória superior para acesso à Estrada Max Staudacher e retorno para a PR-160, mantendo a passagem inferior para o tráfego de veículos na rodovia. A obra visa reduzir congestionamentos e aumentar a segurança de motoristas e pedestres ao eliminar cruzamentos perigosos entre a rodovia e a estrada.

Esta construção faz parte de um pacote de melhorias na PR-160, que inclui 12 km de terceiras faixas entre Telêmaco Borba e Imbaú, a ampliação da capacidade do trecho urbano da PR-160 em Imbaú (já concluídas), e a trincheira da Vila Ozório em Telêmaco Borba (em execução).

O projeto integra um termo de compromisso entre o Governo do Paraná e a empresa Klabin, no valor total de R$ 450 milhões, que será concedido como crédito presumido de ICMS, proporcionalmente aos investimentos realizados. As melhorias visam atender ao aumento do tráfego de veículos na região.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.