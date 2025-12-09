Novo viaduto em Mandaguari melhora acesso e segurança na PR-444

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo viaduto de acesso a Mandaguari, na região Noroeste do Paraná, será inaugurado nesta quarta-feira (10) na PR-444. A obra, que custou R$ 8,1 milhões, faz parte de um projeto mais amplo que inclui outro viaduto e uma trincheira, totalizando um investimento de R$ 26,3 milhões na região.

O objetivo principal da construção é aprimorar a fluidez do tráfego, aumentar a mobilidade, reduzir o número de acidentes e integrar o parque industrial com a zona urbana de Mandaguari. A PR-444 é considerada um corredor estratégico para o estado, conectando várias cidades do Norte e Noroeste paranaense, incluindo Londrina e Maringá, os dois maiores centros urbanos da região.

A cerimônia de inauguração está marcada para as 14 horas, no km 34 da PR-444, próximo ao Café Boa Esperança. Durante o evento, também está previsto o anúncio de novos investimentos em pavimentação para a região, a serem realizados pela Secretaria das Cidades.

Esta obra representa um avanço significativo na infraestrutura viária do Noroeste do Paraná, prometendo beneficiar tanto o transporte de cargas quanto o deslocamento de moradores locais. A expectativa é que o novo viaduto contribua para o desenvolvimento econômico da região, facilitando o escoamento da produção e melhorando a conexão entre os municípios.