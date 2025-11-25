Novo Trevo do Catuaí em Maringá atinge 85,76% de execução

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou que as obras do novo Trevo do Catuaí em Maringá, na região Noroeste, alcançaram 85,76% de execução. A intervenção, que substitui uma antiga rotatória em nível no entroncamento entre a BR-376, PR-317 e Avenida João Pereira, tem investimento de R$ 49 milhões.

A nova interseção em desnível inclui duas passagens superiores em formato de rotatória, conectando a PR-317 e a Avenida João Pereira. Atualmente, os trabalhos concentram-se na pavimentação da nova pista da BR-376, que foi rebaixada para passar sob as passagens superiores.

Recentemente, iniciou-se a aplicação da primeira camada de pavimento asfáltico em uma das faixas de tráfego da rodovia federal. O projeto também prevê a construção de vias marginais, sistema de drenagem, calçadas, ciclovia e duas passarelas para pedestres.

Além disso, a obra contempla sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança viária, iluminação rodoviária e serviços complementares. A conclusão desses elementos visa melhorar a fluidez do tráfego e a segurança dos usuários na região.