Novo Terminal Metropolitano de Londrina tem licitação encerrada com desconto

A licitação para construção do novo Terminal Metropolitano de Londrina, no Norte do Paraná, foi encerrada nesta quarta-feira (26). Catorze empresas concorreram para assumir a elaboração dos projetos e a execução da obra, resultando em um desconto de 15% sobre o orçamento estimado. A Engedelp Construções e Incorporações apresentou a melhor proposta financeira, com valor final de R$ 36,85 milhões, frente aos R$ 43,36 milhões previstos inicialmente.

O critério de julgamento foi o maior desconto sobre o preço estimado. O prazo de execução do contrato é de 22 meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) inicia agora a fase de análise da documentação da empresa proponente, respeitando todos os prazos legais para recursos.

A obra visa melhorar a mobilidade e a integração metropolitana de Londrina com os municípios vizinhos. O terminal oferecerá uma estrutura moderna para usuários das linhas metropolitanas da região, atendendo cidades como Cambé, Ibiporã, Rolândia, Jataizinho, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, Assaí e São Sebastião da Amoreira.

Localizado em frente ao terminal urbano de Londrina, o espaço será integrado ao sistema municipal por uma passarela elevada. O projeto inclui áreas de embarque, setores administrativos, bicicletário, lojas, lanchonetes, espaços de convivência e uma área de exposições que homenageará a cultura do café.

Com mais de 12 mil metros quadrados de área total, o terminal contará com três plataformas, cinco baias de ônibus em cada uma e vagas adicionais para veículos de apoio. A estrutura seguirá padrões modernos de acessibilidade e comunicação visual. O empreendimento também incorporará um sistema de geração de energia limpa, com painéis fotovoltaicos na cobertura das plataformas.