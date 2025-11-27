Novo Terminal Metropolitano de Londrina tem licitação encerrada com desconto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A licitação para construção do novo Terminal Metropolitano de Londrina, no Norte do Paraná, foi encerrada nesta quarta-feira (26) após disputa entre 14 empresas. A Engedelp Construções e Incorporações apresentou a melhor proposta financeira, com valor final de R$ 36,85 milhões, representando um desconto de 15% sobre o orçamento estimado de R$ 43,36 milhões.

O prazo de execução do contrato é de 22 meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) inicia agora a análise da documentação da empresa proponente, respeitando os prazos legais para recursos. Somente após a conclusão desse processo o contrato será assinado.

O novo terminal foi planejado para atender o fluxo de trabalhadores e estudantes que se deslocam entre Londrina e os municípios de Cambé, Ibiporã, Rolândia, Jataizinho, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, Assaí e São Sebastião da Amoreira. Localizado em frente ao terminal urbano de Londrina, o espaço será integrado ao sistema municipal por meio de uma passarela elevada.

Com uma área total de mais de 12 mil metros quadrados, o terminal contará com três plataformas, 15 baias de ônibus e vagas adicionais para veículos de apoio. O projeto inclui áreas de embarque, setores administrativos, bicicletário, lojas, lanchonetes, espaços de convivência e uma área de exposições que homenageará a cultura do café.

A estrutura seguirá padrões modernos de acessibilidade e comunicação visual. O empreendimento também incorporará um sistema de geração de energia limpa, com painéis fotovoltaicos instalados na cobertura das plataformas.