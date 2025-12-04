Novo sistema na Agência do Migrante em Curitiba otimiza atendimento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência do Migrante, recém-inaugurada no Centro de Curitiba, implementou o Sistema de Atendimento ao Migrante (SAM), desenvolvido pela Celepar. O software visa auxiliar no atendimento e gerar dados para o planejamento de políticas públicas voltadas aos migrantes no Paraná.

O SAM começou a ser utilizado na terça-feira (02), resultando em um recorde de 72 atendimentos em um único dia. Anteriormente, a média diária era de 30 pessoas. A nova localização da agência, na Avenida Marechal Deodoro, 806, contribuiu para um aumento de 30% a 40% nos atendimentos.

A Agência do Migrante é a primeira estrutura pública do Brasil concebida como balcão único de serviços para migrantes, refugiados, apátridas e retornados. Ela integra quatro unidades: o Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas (CEIM), o Orgmigra, o Migrahub e a Ouvidoria do Migrante.

No sábado (29), um mutirão organizado pela Defensoria Pública do Estado e a Prefeitura de Curitiba atendeu 150 migrantes, oferecendo informações sobre documentação, transporte, emprego e saúde. A ação contou com a participação de diversos órgãos públicos e organizações não-governamentais.