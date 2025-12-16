Novo residencial em Pinhais recebe 208 apartamentos com subsídios estaduais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo empreendimento habitacional com 208 apartamentos foi entregue nesta semana em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O Residencial Tuo recebeu investimentos totais de R$ 48,8 milhões, incluindo R$ 3,9 milhões em subsídios do Governo do Estado do Paraná através do programa Casa Fácil.

Ao todo, 195 famílias com renda de até quatro salários mínimos foram beneficiadas com os subsídios estaduais, que reduziram o valor da entrada dos financiamentos junto à Caixa Econômica Federal. Os descontos foram aplicados diretamente nos contratos habitacionais.

O condomínio, construído pela Construtora Make It, conta com apartamentos de 44,56 e 44,66 m², distribuídos em sete blocos de quatro pavimentos. As unidades possuem dois dormitórios, banheiro, sala integrada com cozinha, área de serviço e sacada com churrasqueira. O empreendimento oferece ainda infraestrutura de lazer como academia, piscina, salão de festas e playground.

Localizado no bairro Vargem Grande, o residencial tem fácil acesso a serviços públicos e comércio. As parcelas do financiamento, que pode ser quitado em até 35 anos, ficaram em torno de R$ 1.200 mensais, com taxas de juros diferenciadas.

Para os novos moradores, a aquisição da casa própria representa a realização de um sonho. O gestor Heinz Lohan Almeida Silveira, de 26 anos, comemorou: “É uma sensação de conquista, porque a gente sabe que hoje em dia é muito difícil ter o nosso lar”. Já o vigilante Juan Pablo Scarmocin, de 28 anos, destacou o alívio de sair do aluguel: “Estou muito feliz pela aquisição do meu apartamento, finalmente vou sair do aluguel e ser feliz agora”.