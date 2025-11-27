Novo programa ‘Vem Ver Paraná’ estreia na TV Paraná Turismo neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A TV Paraná Turismo lança neste sábado (29), às 11h30, o programa ‘Vem Ver Paraná’, uma nova atração focada em destacar os destinos turísticos do estado. O programa apresentará imagens, informações e experiências que convidam os telespectadores a conhecer o Paraná de diversas maneiras.

Com formato temático, cada edição do ‘Vem Ver Paraná’ abordará um aspecto diferente do turismo paranaense, incluindo cachoeiras, turismo religioso, aventura, cultura, arquitetura, lugares históricos e roteiros românticos. O objetivo é combinar conteúdo informativo e inspirador, mostrando a variedade de opções de lazer e viagem disponíveis nas diferentes regiões do estado.

Além de exibir paisagens e experiências, o programa fornecerá informações práticas para orientar o público. Serão apresentados dados como localização dos destinos, formas de acesso, características dos passeios e dicas para planejamento de viagens, servindo como um guia útil para turistas e moradores interessados em explorar o Paraná.

A estreia terá como tema as cachoeiras, apresentando atrativos naturais para o verão, com foco em relaxamento e aventura em cenários de rios, quedas d’água e trilhas, destacando a diversidade dos ambientes naturais do estado.

O ‘Vem Ver Paraná’ será exibido todos os sábados, às 11h30, na TV Paraná Turismo, no canal oficial do Governo do Estado no YouTube e no Spotify. O conteúdo também estará disponível nas redes sociais do Estado.

A TV Paraná Turismo pode ser sintonizada no Canal 9.1 UHF (TV aberta em Curitiba e Região Metropolitana) e no Canal 509 da Claro/NET. O sinal da emissora está sendo ampliado para outras regiões do estado com a instalação de novos transmissores. Em âmbito nacional, a TV pode ser acessada pelo canal 236 da Banda Ku, Canal 66 da SKY TVRO e pela frequência 3985 do satélite Star One D2, além de outras operadoras de TV por assinatura.