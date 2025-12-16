Novo Poupatempo é inaugurado em Umuarama com mais de 240 serviços

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova unidade do Poupatempo será inaugurada nesta quarta-feira (17) em Umuarama, no Noroeste do Paraná. O espaço, localizado dentro do Palladium Shopping Umuarama, oferecerá mais de 240 serviços à população local.

A inauguração marca a expansão do programa Poupatempo no estado, que já conta com unidades em funcionamento em Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu e Guarapuava (esta última em fase de testes).

Desde o início do programa, mais de 89 mil atendimentos foram realizados aos paranaenses, demonstrando a demanda por serviços públicos centralizados. A nova unidade em Umuarama visa facilitar o acesso da população local a diversos serviços governamentais em um único local.

O Poupatempo de Umuarama funcionará no Palladium Shopping, localizado na Avenida Paraná, 8.455. A cerimônia de inauguração está programada para as 9 horas da manhã de quarta-feira.

Com esta nova unidade, o programa Poupatempo continua sua expansão pelo estado, buscando simplificar e agilizar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos essenciais.