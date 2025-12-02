Novo Planetário em Pinhais avança com 14 propostas na licitação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A licitação para construção do novo Planetário do Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, recebeu 14 propostas de empresas interessadas. A JNB Construções e Serviços Ltda. apresentou o melhor lance, com 7% de desconto sobre o valor máximo previsto, ofertando R$ 46.479.331,59.

O processo está em fase de apresentação de recursos. Após essa etapa, a comissão analisará a documentação da empresa mais bem classificada. Somente depois o resultado poderá ser homologado, permitindo a assinatura do contrato e o início das obras.

O novo Planetário faz parte da modernização do Parque da Ciência, conduzida pelo Instituto Fundepar. A estrutura foi planejada para ser uma das mais modernas da América Latina, com tecnologia imersiva de ponta.

O projeto prevê uma construção com madeira engenheirada, técnica que utiliza camadas de madeira coladas sob alta pressão. A obra inclui cúpula de projeção imersiva, auditório, salas expositivas e outros espaços, em uma área construída de mais de 4.500 metros quadrados.

Em setembro, foi assinada uma parceria com a empresa alemã Carl Zeiss para compra do equipamento de projeção. Paralelamente, o Fundepar publicou um edital para contratação da empresa que executará a revitalização do Parque da Ciência, com investimento de R$ 12,5 milhões.