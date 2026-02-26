Novo Mercado de Flores terá projeto de arquiteto da Ópera do Arame e investimento milionário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba ganha nesta sexta-feira (27) mais um ponto que promete se tornar referência na cidade. Uma ordem de serviço será assinada pelo governo do Paraná para marcar o início oficial das obras do novo Mercado de Flores da Ceasa, projeto que carrega a assinatura de um dos nomes mais importantes da arquitetura paranaense: Domingos Henrique Bongestabs, o mesmo responsável por um dos cartões-postais mais icônicos da capital, a Ópera do Arame.

A obra, orçada em aproximadamente R$ 50 milhões, prevê uma estrutura que dialoga com elementos contemporâneos sem perder a funcionalidade característica dos espaços de Bongestabs. A construção será feita em estrutura metálica com cobertura em vidro, solução arquitetônica que permitirá ampla entrada de luz natural – elemento essencial para o ambiente dedicado à comercialização de flores.

O mercado foi pensado como um espaço multifuncional. Além dos 84 boxes destinados à venda de flores, insumos e produtos da agroindústria familiar, o projeto inclui uma praça central que servirá como ponto de encontro, área específica para realização de eventos, praça de alimentação e um espaço reservado para feira de produtor rural.

A assinatura da ordem de serviço marca o início de um projeto que busca valorizar tanto o comércio de flores quanto a produção agrícola familiar da região metropolitana de Curitiba.

A expectativa é que, assim como outros projetos assinados por Bongestabs, o Mercado de Flores se transforme em um ponto de referência para moradores e visitantes da capital paranaense, combinando arquitetura distintiva e funcionalidade comercial.

O novo equipamento urbano se soma a outros espaços projetados pelo arquiteto paranaense que já fazem parte do imaginário curitibano, como a Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre) e o Memorial da Imigração Polonesa no Bosque do Papa, além da já mencionada Ópera do Arame.