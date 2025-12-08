Novo hospital em Pinhais amplia atendimento na Região Metropolitana de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) ganhou uma nova estrutura de saúde para ampliar o atendimento à população. O Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco foi inaugurado nesta segunda-feira (8) em Pinhais, com foco principal no atendimento neonatal. A unidade conta com 90 leitos e recebeu investimento de R$ 126 milhões, em um modelo de Parceria Público-Privada (PPP).

O hospital tem 14,2 mil metros quadrados de área, incluindo 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), divididos igualmente entre adultos e recém-nascidos. O atendimento é 100% voltado para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A estrutura é equipada com centro cirúrgico, salas obstétricas, leitos de recuperação pós-anestésica, pronto socorro obstétrico e ambulatório com centro de especialidades.

O novo hospital substituirá o atual Hospital Nossa Senhora da Luz de Pinhais, que possui baixa capacidade de atendimento. Além de aumentar imediatamente a capacidade de atendimento médico municipal, o projeto prevê possibilidade de ampliação futura em caso de aumento de demanda.

O Estado anunciou um repasse imediato de R$ 5 milhões para custeio, além de um aporte mensal de R$ 1,8 milhão nesta primeira fase de atendimentos. A unidade iniciou o atendimento materno-infantil, servindo também de referência para as gestantes de Piraquara. A implantação dos demais serviços será feita de forma escalonada.

Este é o segundo hospital inaugurado neste ano na RMC, após a reestruturação do de Rio Branco do Sul. Outras duas unidades estão em construção, em São José dos Pinhais e Colombo, além de três Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) em outros municípios da região.