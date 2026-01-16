Novo hospital em Matinhos é anunciado com investimento de R$ 67,7 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou nesta quinta-feira (15) a construção do Hospital Regional Maria José Piana em Matinhos, no litoral do estado. Com investimento de R$ 67,7 milhões, a nova unidade terá 90 leitos e atenderá cerca de 120 mil moradores de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba, além de turistas. A previsão é que o processo licitatório e a conclusão das obras ocorram em até 24 meses.

O hospital contará com UTI adulta, enfermarias adulto e pediátrica, maternidade, centro cirúrgico para cirurgias eletivas e estrutura para exames de imagem como raio-X, ultrassom e tomografia. Com área total de quase 7,2 mil metros quadrados, a unidade foi planejada para acompanhar o crescimento demográfico e econômico da região.

Segundo o governo, o novo hospital responde a uma demanda histórica e urgente do litoral paranaense. Em 2024, a rede local registrou quase 200 mil consultas médicas, 230% acima do previsto. A falta de cirurgias eletivas, exames de média complexidade e leitos especializados na região obriga pacientes a se deslocarem para Curitiba e outros municípios.

O Hospital Regional Maria José Piana faz parte de um plano do governo estadual para construir sete novos hospitais no Paraná em 2026. A obra integra o programa Paraná Competitivo, com o projeto construtivo custeado pela Volkswagen como contrapartida de incentivos recebidos.

Hospital ganha o nome da esposa do vice-governador

O nome do hospital homenageia Maria José Piana, esposa do atual vice-governador Darci Piana, que faleceu em junho de 2024. Nascida em Curitiba e criada em Paranaguá, ela mantinha forte vínculo afetivo com o litoral paranaense, especialmente Matinhos.

