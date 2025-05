Novo crime proposto por Sérgio Moro é aprovado por CCJ do Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou, na quarta-feira (21), o relatório do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) que modifica a Lei de Drogas. Uma das ações é propor a criação do crime de narcocídio, um assassinato vinculado ao tráfico de drogas, com prisão de 20 a 30 anos.

Além da criação do narcocídio, o objetivo também visa aperfeiçoar a legislação para coibir o tráfico e o consumo de drogas no país em relação a competência do julgado. Se os atos praticados culminarem em resultados mais graves, como a morte, o réu será julgado por um juiz comum. Essa situação evitaria possíveis perseguições aos jurados do Tribunal do Júri, formado por cidadãos comuns de uma determinada comunidade. A técnica legislativa é a mesma do latrocínio, o roubo seguido de morte.

“Não conseguiremos acabar com essas taxas elevadíssimas de assassinatos se não conseguirmos frear o crime organizado, que tem se mostrado cada vez mais ousado. O objetivo desse tipo penal, além de trazer um tratamento extremamente rigoroso, a pena que nós propomos aqui é de 20 a 30 anos de prisão, a mesma que a do latrocínio, é permitir que esses casos sejam julgados por juízes profissionais, afirmou Moro.

A aprovação ocorreu em caráter terminativo, o que significa que o texto seguirá diretamente para avaliação da Câmara dos Deputados.

