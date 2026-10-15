Novo Ciclone em formação deixa Paraná em alertas severos de temporal

Um novo ciclone extratropical em formação próximo à costa do Sudeste intensifica as condições para temporais e chuvas volumosas na região Sul do país. O sistema meteorológico reforça a preocupação no Paraná, que enfrenta acumulados elevados de precipitação nos últimos dias. O estado está com três alertas de temporal, sendo um deles severo, nível laranja, para a região de Curitiba

Acumulados expressivos e situação crítica no Paraná

O estado paranaense tem registrado volumes expressivos de chuva que ultrapassaram a média climatológica para o período. Entre 9 e 13 de outubro, cidades da região oeste contabilizaram marcas superiores a 200 milímetros.

Foz do Iguaçu: O município acumulou cerca de 250 milímetros no intervalo entre 9 e 13 de outubro.

O município acumulou cerca de 250 milímetros no intervalo entre 9 e 13 de outubro. Cataratas do Iguaçu: A alta vazão dos rios decorrente das fortes chuvas levou à interdição da passarela de visitação turística.

A alta vazão dos rios decorrente das fortes chuvas levou à interdição da passarela de visitação turística. Alertas vigentes: O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alertas amarelos e laranjas para risco de temporais em todo o território paranaense, com destaque para a região norte e a capital Curitiba.

Previsão e impactos do sistema

A formação do ciclone extratropical ocorre entre esta quinta-feira (15) e sexta-feira (16) sobre o oceano, na altura do litoral paulista. Embora o centro do sistema não atravesse diretamente o continente, a circulação de ventos e o elevado teor de umidade favorecem rajadas que podem alcançar 70 km/h, além de descargas elétricas e risco de alagamentos.

Paraná tem três alertas do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas de tempestade válidos até as 23h59 desta quinta-feira para todo o estado do Paraná:

Alerta Laranja (Perigo) – Curitiba e Norte Paranaense: Há risco de temporais intensos, com acumulados de chuva de até 100 mm/dia, rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. As regiões estão sob atenção reforçada para possíveis alagamentos, queda de árvores, estragos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Há risco de temporais intensos, com acumulados de chuva de até 100 mm/dia, rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. As regiões estão sob atenção reforçada para possíveis alagamentos, queda de árvores, estragos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica. Alerta Amarelo (Perigo Potencial) – Todo o Paraná: As demais áreas do estado permanecem em estágio de atenção, com previsão de chuvas moderadas a fortes (até 50 mm/dia), ventos de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo, com baixo risco para transtornos graves.