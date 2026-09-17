Nova rota para caminhões até 2028: obra de R$ 450 milhões promete mudar o trânsito no Paraná

A Prefeitura de Maringá e o Governo do Paraná assinam, nesta quarta-feira (16), a ordem de serviço para a restauração e duplicação do Contorno Sul. Com a autorização, será dado início a um projeto de mais de R$ 450 milhões, voltado a reduzir o tráfego de veículos pesados na área urbana e modernizar a infraestrutura viária da região.

O projeto prevê a duplicação dos 11 quilômetros de extensão da via, com pavimento de concreto, além da construção de viadutos e trincheiras, ponte, passarelas e vias marginais. Quando concluído, o projeto deverá facilitar a conexão com Paiçandu, Sarandi e Marialva, além de melhorar os acessos a Paranavaí e Campo Mourão.

Um dos principais intuitos da obra é modernizar o fluxo no local. A estrutura atual do Contorno Sul foi idealizada em 1990 para retirar o tráfego pesado de caminhões das avenidas centrais de Maringá. Com o rápido crescimento populacional e imobiliário da região, a via periférica original acabou incorporada à área urbana, exigindo a reformulação prevista no projeto atual.

No início dos anos 2000, a Avenida Sincler Sambatti foi entregue como novo limite urbano da cidade, com a função de conectar as saídas para Campo Mourão (PR-317) e Londrina (BR-376) sem que os veículos precisassem passar pelo centro de Maringá. Com a expansão dos bairros nas divisas, porém, a rodovia passou a funcionar também como uma avenida de trânsito local.

A convivência entre bitrens e veículos de passeio provocou um alto número de acidentes e contribuiu para a rápida deterioração do asfalto. Desde 2022, somente nos primeiros semestres de cada ano, o trecho concentrou mais de 100 acidentes. Para tentar reduzir os registros, o Contorno Sul teve o limite de velocidade padronizado em 60 km/h no ano passado.

Desde 2019, a implantação de um novo contorno está no radar das autoridades. Em 2023, o Governo do Paraná assumiu o financiamento de cerca de R$ 450 milhões para a reestruturação em concreto da avenida urbana, enquanto o governo federal garantiu os recursos para a implantação do Contorno Sul Metropolitano.

Como será o novo contorno?

Segundo a Prefeitura de Maringá, o projeto prevê a duplicação da via, a construção de 17 viadutos e trincheiras, uma ponte, passarelas e vias marginais. A proposta é dividida em duas frentes principais: a construção do Contorno Sul Metropolitano, uma nova rodovia expressa, e a reestruturação da Avenida Sincler Sambatti, atual Contorno Sul urbano.

No primeiro eixo, a estrutura foi projetada em parceria com o governo federal e funcionará como um rodoanel rodoviário fora do perímetro urbano, com o objetivo de desviar o tráfego pesado de longa distância. A nova rodovia fará a ligação entre os eixos da BR-376 e da PR-317 e terá aproximadamente 32,5 quilômetros, interligando Maringá, Paiçandu, Sarandi e Marialva.

Toda a extensão terá pista dupla, com acessos controlados, viadutos, pontes e interseções rodoviárias. No segundo eixo, a Avenida Sincler Sambatti passará por uma ampla modernização para se transformar em um corredor urbano, com substituição do asfalto por pavimento de concreto.

O projeto também contempla a implantação de viadutos e trincheiras em cruzamentos considerados críticos, com o objetivo de eliminar semáforos e reduzir acidentes. Estão previstas ainda vias marginais, ciclovias, novas calçadas e iluminação em LED.

Obra deve ser concluída até 2028

Com o contrato assinado, a empresa ainda precisa providenciar a documentação necessária para o início das obras. Entre as etapas estão licenças ambientais, validação de cronogramas e homologação da garantia de execução, que pode ser apresentada na forma de seguro-garantia, caução ou fiança bancária.

O cronograma informado previamente pela Prefeitura prevê que a empresa vencedora da licitação conclua os serviços em até 18 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço. Com a assinatura do documento, a previsão é que o novo Contorno esteja finalizado até o primeiro semestre de 2028.

Os projetos e as obras serão executados pelo Consórcio Novo Contorno Sul de Maringá, formado pelas empresas Tripoloni Ltda. e HDO Engenharia e Consultoria Ltda., vencedoras do processo licitatório.