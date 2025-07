Nova rodovia, PRC-280 é inaugurada como importante corredor logístico

A PRC-280, principal corredor logístico da região sudoeste do Paraná, está entregue após uma grande reconstrução. A rodovia, que liga General Carneiro a Pato Branco e passa por municípios estratégicos como Palmas, Clevelândia, Mariópolis e Vitorino, agora se consolida como uma das mais modernas do Brasil.

Com 142 quilômetros de extensão, a PRC-280 foi completamente revitalizada com pavimento de concreto, garantindo mais segurança, durabilidade e eficiência no transporte de cargas e passageiros. O investimento foi de aproximadamente meio bilhão de reais e utilizou mais de 461 mil metros cúbicos de concreto, segundo dados da empreiteira responsável pela obra.

Conhecida antigamente como “rodovia da morte”, a modernização da PRC-280 ocorre após uma articulação com o Governo do Estado. “Esta é uma conquista que representa vidas salvas, economia fortalecida e justiça com uma região que há muito tempo precisava dessa atenção. Lutamos por isso desde o primeiro dia do mandato e o que temos hoje é a realização e um sonho”, declarou o deputado estadual Luiz Fernando Guerra durante a cerimônia de entrega da grande obra no Paraná.

Foto: Arnaldo Neto/AEN Foto: Arnaldo Neto/AEN Foto: Arnaldo Neto/AEN Foto: Divulgação.

Rodovia de concreto é referência. “Nós temos 13 rodovias no Paraná que já estamos fazendo em concreto, fruto do sucesso que transformou a PRC-280. O Sudoeste é uma grande potência do agronegócio. O Paraná virou o supermercado do mundo. Aqui virou um grande corredor de desenvolvimento econômico para chegar até o Porto de Paranaguá e assim a gente pode exportar para mais de 200 países o que produzimos”, disse o governador Ratinho Jr.

Como foi reconstruída a PRC-280?

A obra foi executada em três fases: a primeira entre a divisa com Santa Catarina até Palmas, somando 59km, investimento de R$ 107 milhões e entregue em 30 de março de 2023; a segunda entre Palmas e Clevelândia, com 45km de extensão, investimento de 188,5 milhões e entregue em 13 de dezembro de 2024; e a terceira entre Clevelândia e Pato Branco, com 37,9km, R$ 180 milhões de investimento e entregue hoje à população.

Além de melhorar o escoamento da produção agrícola e industrial do Sudoeste, a nova PRC-280 deverá atrair novos investimentos, fomentar o turismo regional e gerar empregos. É uma vitória para os paranaenses e, especialmente, para os municípios que agora estão ainda mais conectados com os grandes centros econômicos do estado e do país.

