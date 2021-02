Uma nova remessa de vacinas da Coronavac / Instituto Butantan chegou neste domingo (7). De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, 147.200 doses do imunizante serão distribuídos para as 22 regionais de saúde a partir das 14 horas no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná).

As novas vacinas darão início a imunização dos idosos de 90 anos ou mais, que tem início nesta segunda-feira (8). O Paraná estima que a população dessa faixa etária seja de aproximadamente 50 mil no estado. De acordo com a avalição do Ministério da Saúde, as faixas etárias mais avançadas correm mais riscos de hospitalização e óbito relacionado a covid-19.

A Secretaria da Saúde prevê que todas as doses da nova remessa cheguem aos municípios até segunda-feira para iniciar a nova fase de imunização. A nova remessa também deve equalizar a vacinação dos trabalhadores da área da saúde.

