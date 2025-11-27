Nova ponte no Vale do Ivaí reduzirá distância entre cidades em 55 km

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná assinou um convênio com a Prefeitura de Jardim Alegre para a construção de uma nova ponte de concreto sobre o Rio Ivaí. A estrutura, com cerca de 250 metros, ligará os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios, reduzindo a distância entre as cidades de 80 para 25 quilômetros. O investimento previsto é de até R$ 27,8 milhões do Tesouro Estadual.

A nova ponte atende a uma demanda antiga da população local e terá impacto direto no deslocamento entre as duas cidades. Além de melhorar a mobilidade e qualidade de vida dos moradores, a obra facilitará o escoamento da produção agrícola regional, criando um novo corredor rodoviário no Vale do Ivaí.

O projeto executivo foi elaborado pela Prefeitura de Jardim Alegre, já que a ponte será instalada em uma estrada municipal. Com a aprovação do Estado, a administração municipal dará início ao processo de licitação, que também será acompanhado pela Prefeitura de Grandes Rios.

O prazo inicial estimado para a conclusão da ponte é de até dois anos a partir da assinatura do contrato, podendo ser alterado conforme o edital a ser publicado. Os repasses dos recursos estaduais serão feitos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), que também acompanhará todas as etapas do projeto.

A nova ligação é vista como uma conquista importante para a região do Vale do Ivaí, prometendo melhorar o deslocamento diário das famílias, aumentar a segurança viária e abrir novas perspectivas econômicas para os municípios envolvidos.