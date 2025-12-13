Nova perimetral reduz tráfego de caminhões no centro de Foz do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, inaugurada na última quinta-feira (11), reduziu em 18% o tráfego de caminhões na área central da cidade, segundo dados da prefeitura. No primeiro dia de operação, mais de mil veículos utilizaram a nova via, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR).

A obra, que conecta a BR-277 à Ponte da Integração Brasil-Paraguai, tem 14,7 quilômetros de extensão e recebeu investimentos de quase R$ 444 milhões. O projeto é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL), e a Itaipu Binacional.

Além da pavimentação, a perimetral conta com duas novas aduanas para a Receita Federal e órgãos de fiscalização, bem como seis viadutos para reorganizar o fluxo de veículos. A via deve facilitar a operação da nova ponte assim que as instalações da Receita Federal e forças federais forem concluídas.

Enquanto a Polícia Rodoviária Federal não assume o controle do trecho, policiais do Corpo de Policiais Militares Inativos Voluntários (CMEIV), vinculados ao DER-PR, estão orientando os motoristas na rodovia. Desde a inauguração, não houve registro de acidentes ou ocorrências na via.

A Perimetral Leste faz parte de um conjunto de intervenções na infraestrutura de Foz do Iguaçu, que inclui também a Ponte da Integração, a duplicação da Avenida das Cataratas e a ampliação da pista do Aeroporto Internacional.