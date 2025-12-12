Nova Perimetral Leste em Foz do Iguaçu registra mil veículos em 24 horas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A recém-inaugurada Perimetral Leste em Foz do Iguaçu registrou a circulação de mil veículos em menos de 24 horas após sua abertura. A nova rodovia, entregue na tarde de quinta-feira (12), conecta a BR-277 diretamente à Ponte da Integração Brasil-Paraguai, representando um avanço significativo para a mobilidade na região e o fluxo internacional de cargas.

Com 14,7 quilômetros de extensão, a via já aliviou o tráfego urbano de Foz do Iguaçu. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), 180 caminhões vindos da Argentina, que antes cruzavam o perímetro urbano, utilizaram o novo acesso.

O projeto, que custou R$ 443,9 milhões, inclui seis viadutos e duas novas aduanas para a Receita Federal e órgãos de fiscalização. A obra foi executada e fiscalizada pelo DER/PR, que a classificou como um dos empreendimentos mais complexos dos últimos anos devido às revisões técnicas necessárias.

A Perimetral Leste faz parte de um conjunto de intervenções na infraestrutura de Foz do Iguaçu, que inclui também a Ponte da Integração, a duplicação da Avenida das Cataratas e a ampliação da pista do Aeroporto Internacional. Espera-se que, com a futura liberação da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, o fluxo de veículos aumente ainda mais, desafogando a Ponte da Amizade, atualmente a fronteira mais movimentada do país.