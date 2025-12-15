Nova Perimetral Leste de Foz do Iguaçu recebe mais de 10 mil veículos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em menos de uma semana após sua inauguração, a Perimetral Leste de Foz do Iguaçu já registrou a passagem de 10.044 veículos, segundo dados do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER/PR). A via, que liga a BR-277 à Ponte da Integração Brasil-Paraguai, foi aberta ao tráfego na última quinta-feira (11).

Com 14,7 quilômetros de extensão, a nova perimetral tem como objetivo principal reduzir o fluxo de veículos pesados no centro da cidade. O projeto, que custou R$ 443,9 milhões, inclui a construção de duas novas aduanas e seis viadutos para reorganizar a circulação.

A obra faz parte de um conjunto de intervenções na infraestrutura de Foz do Iguaçu, que inclui também a Ponte da Integração, a duplicação da Avenida das Cataratas e a ampliação da pista do Aeroporto Internacional.

Um estudo do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) estima que a construção da Ponte da Integração, complementar à Perimetral Leste, gerou um incremento de R$ 355,2 milhões ao PIB do Paraná e criou 5.675 ocupações em um período de quatro anos.

A Perimetral Leste e a Ponte da Integração só estarão em plena operação após a conclusão da instalação da Receita Federal e forças federais no local. Até lá, espera-se que o novo complexo viário contribua para desafogar o tráfego na região, especialmente na Ponte da Amizade, atualmente a fronteira mais movimentada do país.