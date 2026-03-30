Nova linha promete aumentar capacidade de operação ferroviária em Paranaguá

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A TCP, administradora do Terminal de Contêineres de Paranaguá, e a Brado Logística anunciam uma significativa ampliação da infraestrutura ferroviária no pátio operacional do terminal. A expansão, que inclui a construção de uma terceira linha de trilhos e uma área de manobras, promete elevar em cerca de 20% a capacidade do modal ferroviário no local.

Com 757 metros adicionais de ferrovia, o projeto visa aumentar a capacidade operacional para até 66 mil contêineres cheios por ano via ferrovia até 2027, superando a atual marca de 55 mil. A nova configuração permitirá a operação simultânea de dois trens, enquanto um terceiro realiza a saída, potencialmente dobrando o volume recebido por encoste para até 82 unidades.

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Giovanni Guidolim, gerente comercial da TCP, destaca a importância estratégica da expansão: “A ferrovia oferece previsibilidade, confiabilidade e custos logísticos competitivos, fatores essenciais para cadeias exportadoras. Como único terminal do Sul do Brasil com conexão direta entre a área alfandegada e o ramal ferroviário, reduzimos etapas logísticas e aumentamos a eficiência da operação.”

O modal ferroviário tem se mostrado crucial, especialmente para o transporte de cargas refrigeradas. Em 2025, cerca de 55% do volume transportado pela ferrovia foi composto por contêineres reefer, principalmente de proteína animal destinada à exportação. Os principais polos de origem são Cascavel e Cambé, importantes centros agroindustriais de frango no estado.

Vinicius Cordeiro, da Brado Logística, ressalta que a ampliação está alinhada com a estratégia de aumentar a participação da ferrovia na matriz logística dos clientes. “Essa expansão representa um avanço importante para o corredor do Paraná, criando condições reais de crescimento para nossos clientes, principalmente no agronegócio da região”, afirma.

A expansão ferroviária faz parte de um conjunto mais amplo de investimentos realizados pela TCP nos últimos cinco anos, totalizando cerca de R$ 500 milhões em melhorias operacionais e expansão da capacidade do terminal. Entre as iniciativas, destacam-se a eletrificação de guindastes RTG, a mobilização de novos Terminal Tractors e a inauguração de uma subestação de energia.

Washington Renan Bohnn, gerente de operações logísticas da TCP, ressalta o impacto positivo desses investimentos: “Ao ampliar a capacidade do Terminal e integrar melhor os modais de transporte, conseguimos oferecer soluções mais competitivas para os nossos clientes e contribuir diretamente para a eficiência da cadeia logística do comércio exterior brasileiro.”

A expansão ferroviária em Paranaguá não apenas fortalece a infraestrutura logística local, mas também posiciona o terminal como um elo crucial na cadeia de exportação do agronegócio brasileiro, especialmente para setores como o de proteína animal e papel e celulose.