“Nova” estrada Mandirituba/São José dos Pinhais está 65% pronta

A pavimentação em concreto da estrada que liga Mandirituba a São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, já alcançou 65,5% de execução e apresenta resultados visíveis para os moradores da região. Diversos segmentos da via estão finalizados ou em etapa final de conclusão. A entrega está prevista para agosto de 2026.

Ao longo dos 26 quilômetros de extensão da estrada, todos os trechos já contam com pavimento em execução ou concluído. Vários segmentos estão totalmente estruturados com sistemas de drenagem finalizados, demonstrando o progresso consistente desta importante ligação metropolitana.

As equipes trabalham simultaneamente em diferentes frentes, desenvolvendo serviços que incluem desde a preparação complementar do solo até a instalação de dispositivos de segurança e sinalização viária.

Além da pista principal, o projeto incorpora melhorias que aumentam a funcionalidade da via, como implantação de ciclovia e elementos de organização do tráfego, conferindo caráter moderno e seguro à nova rodovia.

Investimento milionário em piso mais resistente

O Governo do Estado investe R$ 111,8 milhões na obra, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), consolidando uma das principais intervenções viárias da Região Metropolitana de Curitiba. A opção pelo pavimento rígido em concreto assegura maior durabilidade, melhor desempenho estrutural e reduzida necessidade de manutenção ao longo do tempo.

Para o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, o estágio atual da obra já permite visualizar seus impactos práticos. “Mais de 65% da obra já foi executada e vários trechos estão concluídos, o que mostra que estamos avançando com consistência e dentro do cronograma. Se as condições climáticas forem favoráveis, estaremos entregando essa rodovia em agosto, representando um ganho real para toda a região”, destaca.

Quando finalizada, a nova via conectará as rodovias BR-116 e BR-376, fortalecendo o corredor logístico do Sul da Região Metropolitana de Curitiba e beneficiando diretamente os municípios de Mandirituba, São José dos Pinhais, Quitandinha, Agudos do Sul, Piên, Campo do Tenente e Rio Negro.