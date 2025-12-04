Nova estação meteorológica do Simepar é inaugurada em General Carneiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova estação meteorológica telemétrica automática do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) foi inaugurada nesta quarta-feira (03) em General Carneiro. Localizada na fazenda Monte Alegre, a 1.370 metros de altitude, a estação trará maior precisão no monitoramento ambiental do município, auxiliando na obtenção de dados meteorológicos mais acurados.

A nova instalação fica a menos de 10 km da estação já existente no Distrito de Horizonte, em Palmas. O espaço foi cedido pela família Camargo, proprietária da fazenda, em negociação intermediada pela Prefeitura local. A região é conhecida por suas temperaturas baixas, com a estação do INMET na área central tendo registrado -7,8ºC em 25 de junho, a menor temperatura do Paraná em 2025 até o momento.

A estação é equipada com anemômetro, pluviômetro, piranômetro, termohigrômetro e barômetro, sendo autônoma e alimentada por energia solar. Os dados coletados serão atualizados a cada 15 minutos e disponibilizados ao público no site do Simepar após a conclusão dos testes em todos os sensores.

O coordenador de infraestrutura do Simepar, Luiz Fernando Grodzki, explicou que a diferença de altitude entre as estações resultará em variações na coleta de dados de precipitação, temperatura e pressão. A nova instalação contribuirá para um monitoramento mais abrangente das condições climáticas na região, conhecida por suas baixas temperaturas e potencial para turismo de inverno.