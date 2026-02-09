Nota Paraná: Sorteio de R$ 1 milhão acontece hoje; saiba como ver

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Nota Paraná realizará nesta segunda-feira (9) o sorteio de fevereiro, distribuindo R$ 5 milhões em prêmios para consumidores e entidades sociais cadastradas. O principal destaque é o prêmio de R$ 1 milhão, além de outras premiações que variam de R$ 50 a R$ 100 mil.

Mais de 3,31 milhões de consumidores concorrem a 23 mil prêmios nesta edição. Foram gerados 32,3 milhões de bilhetes eletrônicos a partir das notas fiscais com CPF emitidas em outubro de 2025. O sorteio será transmitido ao vivo a partir das 9h30 pelo canal oficial da Secretaria da Fazenda (Sefa) no YouTube.

As entidades sociais também participam do sorteio. Cerca de 1.580 instituições concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil e a 20 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 2,2 milhões. Para elas, foram emitidos mais de 4,1 milhões de bilhetes, gerados a partir das notas fiscais doadas pelos consumidores.

Para participar do Nota Paraná, os consumidores devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do estado. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante. O cadastro pode ser feito pelo site do Nota Paraná ou pelo aplicativo disponível para Android e iOS.

