Nota Paraná sorteia R$ 1 mil para consumidores de 46 municípios

O programa Nota Paraná, iniciativa de cidadania fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado, realizou nesta segunda-feira (8) o sorteio de 100 prêmios de R$ 1 mil cada para consumidores de 46 municípios paranaenses. Os contemplados são cidadãos que solicitaram a inclusão do CPF em suas notas fiscais de compras.

Entre as cidades com ganhadores estão Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. O prêmio principal de R$ 1 milhão foi destinado a uma moradora de Laranjeiras do Sul, enquanto Curitiba e Cambé receberam, respectivamente, os prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil.

Além dos prêmios maiores, o Nota Paraná distribuiu 8 mil prêmios de R$ 100 e 15 mil de R$ 50. Todos os valores serão creditados nas contas dos ganhadores ainda hoje, conforme informado pela organização do programa.

Para participar do Nota Paraná, os consumidores devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao realizarem compras em estabelecimentos comerciais do estado. Essa prática permite acumular créditos que podem ser transferidos para a conta bancária do participante, além de gerar bilhetes para os sorteios mensais.

Os interessados em se cadastrar no programa podem acessar o site oficial do Nota Paraná e preencher um formulário com dados pessoais como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criar uma senha de acesso.