Grana no bolso!

O programa Nota Paraná sorteou R$ 10 milhões em prêmio nesta terça-feira (14). Os maiores ganhadores são moradores de Paranaguá, no Litoral, e Londrina, no Norte do Estado. Cada um recebeu R$ 1 milhão.

Os outros quatro prêmios principais, de R$ 200 mil, saíram para Curitiba (2), Maringá e Imbituva. Além desses, foram sorteados duzentos prêmios de R$ 10 mil e 80 mil prêmios de R$ 10. Esta semana os vencedores serão notificados e terão os valores depositados nas contas-correntes cadastradas.

No total, foram sorteados R$ 10 milhões (R$ 5,6 milhões para cidadãos que colocaram o CPF na nota fiscal e R$ 4,4 milhões para instituições da sociedade civil sem fins lucrativos cadastradas no programa).

Repasses do Nota Paraná

Quem pede CPF na nota também recebe os créditos das compras. Em julho, o programa pagou cerca de R$ 8 milhões em créditos, sendo R$ 7,17 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 874,7 mil para entidades sem fins lucrativos.

Os contribuintes que tem créditos poderão fazer o resgate com depósito em conta-corrente ou optar para acumular e pagar o IPVA, no início de 2021.

*CONFIRA AS INSTITUIÇÕES SORTEADAS QUE RECEBERÃO R$ 20 MIL*

Uopeccan de Umuarama

Unilehu de Curitiba

Associação Iniciativa Cultural de Curitiba

Abrigo de Cães São Francisco de Assis, de Rio Negro

Mão amiga de Francisco Beltrão

Lar Santo Antônio, de Cambé

Congregação dos Oblatos de São José, de Curitiba

Apae de Lindoeste

Apae de Rolândia

Instituto Socioambiental Fica Comigo (Curitiba)

Apae Guaratuba

Apae de Iguaraçu

Santa Casa de Campo Mourão

Ação Social São Vicente de Paulo, de Toledo

Centro Social Maria Tilio, de Maringá

Apae de Joaquim Távora

Organização Viver, de Londrina

Guarda Mirim de Loanda

Hospital Nossa Senhora das Graças, de Curitiba

Lar São Vicente de Paulo, de Cornélio Procópio.

