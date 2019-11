As 1,4 mil entidades assistenciais cadastradas no Nota Paraná serão afetadas pelas mudanças no programa, publicadas em diário oficial na sexta-feira (8). A partir de agora, somente as notas fiscais emitidas na cidade de origem da instituição é que poderão ser usadas para doações (que revertem em créditos).

Como muitas instituições montaram redes de coletas de notas fiscais, atuando em várias cidades, essa alteração pode afetar a receita. A medida é uma tentativa de incentivar que a doação seja feita para entidades locais, que prestem serviço na comunidade em que a compra foi feita.

Como os valores a serem destinados para o crédito do Nota Paraná também devem diminuir (já que o porcentual de imposto devolvido cairá de 30% para 10%, para as empresas do regime normal, que são as maiores pagadoras de tributos, por não se encaixarem no regime Simples), a arrecadação das instituições tende a cair. Entre as mudanças também estão o cancelamento automático de notas fiscais lançadas em duplicidade.

Em contrapartida, as instituições vão ter a garantia de R$ 26,4 milhões em sorteios em 2020, já que a premiação será separada e não vai mais concorrer com os consumidores (pessoas físicas). O valor destinado pelo sorteio será bem maior do que os R$ 7 milhões recebidos em 2019.

Para esclarecer as dúvidas da instituição, haverá uma transmissão ao vivo, a partir de 14 horas desta terça-feira (12), na página do Facebook do Nota Paraná.