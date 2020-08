O valor a ser pago pelo programa Nota Paraná referente ao mês de maio é um indicativo de que aos poucos a economia do estado vai sendo retomada na pandemia. Nesta sexta-feira (7), a Secretaria Estadual da Fazenda libera R$ 16,5 milhões em créditos, praticamente o dobro em relação ao mês de abril – indicativo de que o consumo aumentou após queda brusca no início da pandemia de coronavírus.

Do valor total de repasse de maio, R$ 14,9 milhões vão para consumidores e R$ 1,6 milhão foi destinado para entidades sem fins lucrativos. No total, 5,7 milhões de contribuintes pediram CPF na nota em maio e poderão fazer o resgate com depósito em conta-corrente ou optar por deixar o valor acumular para pagar o IPVA. Também serão beneficiadas este mês 1.304 entidades de todas as regiões do Estado que receberam a doação de notas fiscais por parte dos contribuintes.

A coordenadora do Nota Paraná, a auditora fiscal Marta Gambini, ressalta ser fundamental que o consumidor peça nota fiscal com CPF em todas as compras, por menor que seja o valor. É a somatória de todas as transações que forma a receita para aplicar em programas de saúde, segurança e educação. “E além de pôr o CPF na nota para receber créditos de volta e participar dos sorteios, o consumidor pode optar também por doar os créditos a uma instituição”, enfatiza.

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site.

Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor gasto nas compras. Depois, cada R$ 200 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.